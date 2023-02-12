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Военные ВСУ обокрали магазин в Херсоне, “засветившись” на видеокамерах

Военные ВСУ обокрали магазин в Херсоне, “засветившись” на видеокамерах

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что украинские военнослужащие ночью проникли в магазин сотовой связи в Херсоне, но были замечены камерами видеонаблюдения.

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