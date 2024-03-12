Апельсины большой дальности: Пакистан перекинул «фруктовый мост» в Россию

Пакистан достиг важной вехи в региональной торговле, начав транспортировку фруктов в Россию по суше, сообщила накануне, 11 марта, саудовская газета Arab News со ссылкой на пакистанские государственные СМИ.
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