Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Коли уж говорить о многонациональности, то речь должна идти про народы России: калмыки, башкиры, ингуши, удмурты, татары, калмыки, буряты, ханты и манси, чуваши.

Коли уж говорить о многонациональности, то речь должна идти про народы России: калмыки, башкиры, ингуши, удмурты, татары, калмыки, буряты, ханты и манси, чуваши.

ИА Новороссия "Умру за Таджикистан!": Продавцу турецкой обуви власти подарили квартиру в России Коллаж NovorosInform Когда вам покажется, что в миграционном вопросе Россия дошла до дна, снизу постучит глава Мытищ Юлия Купецкая, которая на днях вручила сертификат на субсидию для покупки жилья семье приезжих, в то время как местные многодетные родители ждут очереди десятилетиями.

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