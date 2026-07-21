Милош Бикович рискует закрыть киностудию из-за убытков 500 тыс. ₽

Киностудия Милоша Биковича в России может закрыться из-за убытков в 500 тыс. ₽. Единственный фильм компании не попал к зрителям, но сам актёр стабильно финансово: в сентябре 2022 года он купил апартаменты в Москве за 40 млн ₽, площадью 72 кв.