Милош Бикович рискует закрыть киностудию из-за убытков 500 тыс. ₽

Киностудия Милоша Биковича в России может закрыться из-за убытков в 500 тыс. ₽. Единственный фильм компании не попал к зрителям, но сам актёр стабильно финансово: в сентябре 2022 года он купил апартаменты в Москве за 40 млн ₽, площадью 72 кв.
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