Среди почетных гостей сегодня на празднике присутствует Председатель областной Думы Александр Иванович Блошкин, депутат областной думы Сергей Геннадьевич Четвериков.
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Среди почетных гостей сегодня на празднике присутствует Председатель областной Думы Александр Иванович Блошкин, депутат областной думы Сергей Геннадьевич Четвериков.