Хореографический ансамбль «Мы» выступил на сельской спартакиаде в Приамурье

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, хореографический ансамбль «Мы» из Амурской области принял участие в 40-й областной комплексной сельской спартакиаде, которая прошла в селе Тамбовка.
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