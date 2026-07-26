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Культуромания

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Хореографический ансамбль «Мы» выступил на сельской спартакиаде в Приамурье

Хореографический ансамбль «Мы» выступил на сельской спартакиаде в Приамурье

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, хореографический ансамбль «Мы» из Амурской области принял участие в 40-й областной комплексной сельской спартакиаде, которая прошла в селе Тамбовка.

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