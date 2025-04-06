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Царьград

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Матвей Сафонов: Российский вратарь ПСЖ стал чемпионом Франции в составе клуба

Матвей Сафонов: Российский вратарь ПСЖ стал чемпионом Франции в составе клуба

Матвей Сафонов, российский голкипер «Пари Сен-Жермен», стал двукратным чемпионом Франции, помогая ПСЖ досрочно завоевать титул Лиги 1.

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