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Выручка крупнейших в Украине ритейлеров за 2022 год достигла 400 млрд гривен. Почти треть суммы приходится на «АТБ»

Выручка крупнейших в Украине ритейлеров за 2022 год достигла 400 млрд гривен. Почти треть суммы приходится на «АТБ»

29 сентября 2023 года сервис «Опендатабот» перечислил наилучшие предприятия Украины 2022 года, чтобы было понятно сколько заработали крупные компании, работающие в торговле и гостинично-ресторанной сфере.

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