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Дональд Трамп выдвинул на пост министра по энергетике Криса Райта

Дональд Трамп выдвинул на пост министра по энергетике Криса Райта

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он выдвигает на пост министра по энергетике Криса Райта, республиканец подчеркнул, что это необходимо для «энергетического доминирования США».

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