Врачи дали советы, как правильно отдохнуть в новогодние праздники

Это поможет провести их с пользой и вернуться к работе в бодром настроении.Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина поделилась советами, как провести январские праздники с пользой и вернуться к работе в бодром настроении.
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