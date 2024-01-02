Врачи дали советы, как правильно отдохнуть в новогодние праздники

Это поможет провести их с пользой и вернуться к работе в бодром настроении.Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина поделилась советами, как провести январские праздники с пользой и вернуться к работе в бодром настроении.