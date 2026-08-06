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Системное удушение: как уничтожается тыловая база ВСУ

Системное удушение: как уничтожается тыловая база ВСУ

5 августа ВС РФ нанесли один из самых мощных ударов по тыловой инфраструктуре украинского режима. Целями стали ключевые транспортно-логистические и распределительные центры Киевской области, через которые шли вооружения, боеприпасы и комплектующие для БПЛА.

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