Системное удушение: как уничтожается тыловая база ВСУ

5 августа ВС РФ нанесли один из самых мощных ударов по тыловой инфраструктуре украинского режима. Целями стали ключевые транспортно-логистические и распределительные центры Киевской области, через которые шли вооружения, боеприпасы и комплектующие для БПЛА.