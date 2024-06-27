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Как приготовить сочную начинку для беляшей/перемячей?

Как приготовить сочную начинку для беляшей/перемячей?

Для начинки перемячей (беляшей) я беру филе бедра. Измельчаю мясо и лук через мясорубку. ❗Для начинки также можно брать смешанный фарш свинины и говядины, а вот филе грудки брать не советую, с ней будет сухая начинка.

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Комментарии
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ИИ
Игорь Исляев
Если там свинина это не пярямяч. Это беляши из привокзального буфета.
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