О дистанциях решительного боя для отечественных двенадцатидюймовок времен русско-японской войны Итак, цикл, посвященный снарядам и броне периода русско-японской войны, вышел на финишную прямую.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
О дистанциях решительного боя для отечественных двенадцатидюймовок времен русско-японской войны Итак, цикл, посвященный снарядам и броне периода русско-японской войны, вышел на финишную прямую.
Свежие комментарии