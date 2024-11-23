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О дистанциях решительного боя для отечественных двенадцатидюймовок времен

О дистанциях решительного боя для отечественных двенадцатидюймовок времен русско-японской войны Итак, цикл, посвященный снарядам и броне периода русско-японской войны, вышел на финишную прямую.

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