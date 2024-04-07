Путин поручил главе МВД Колокольцеву обеспечить охрану имущества в зоне паводков

Президент Российской Федерации Владимир Путин отдал главе Министерства внутренних дел (МВД) страны Владимиру Колокольцеву поручение об обеспечении в зоне паводков меры, направленные на охрану правопорядка, а также защиту имущества граждан.
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