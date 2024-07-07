Под Тамбовом 13 июля пройдёт фестиваль "Галдымские челны"

В Тамбовском муниципальном округе 13 июля пройдёт фестиваль "Галдымские челны". Перед этим состоится трёхдневный сплав по реке Цна, во время которого для участников будут организованы экскурсии, различные игры и квесты.
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