РИАП "АПРАЛ" МТ

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В Венгрии, супружеская пара несколько лет держала людей в рабстве, избивала их и морила голодом

В Венгрии, супружеская пара несколько лет держала людей в рабстве, избивала их и морила голодом

Невероятный случай произошел в округе Фейер в Венгрии, где супруги проявили чудеса жестокости и фактически взяли в плен несколько человек, которые за миску похлебки денно и нощно работали на них совершенно бесплатно.

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