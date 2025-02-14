«Самокат» протестирует в Самарской области доставку продуктов дронами Серв...

«Самокат» протестирует в Самарской области доставку продуктов дронамиСервис доставки продуктов «Самокат» намерен протестировать доставку товаров дронами в Самарской области в первом квартале 2025 года, сообщают «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)