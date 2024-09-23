Гастроли московского «Театра на Малой Ордынке» пройдут в Нижнем Новгороде. На сцене нижегородского ТЮЗа театр покажет свой премьерный спектакль «Волки и овцы» и один из лучших спектаклей столицы «Маленький принц».
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