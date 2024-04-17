Хитрая афера с московской квартирой: Владелец ничего не знал, пока не случился потоп

Пенсионер из Москвы затопил соседей и случайно узнал, что его квартира больше ему не принадлежит. В хитрой афере, в которую втянули владельца, оказались задействованы нотариусы и покупатели, которых сам мужчина ни разу не встречал.
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