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Хитрая афера с московской квартирой: Владелец ничего не знал, пока не случился потоп

Хитрая афера с московской квартирой: Владелец ничего не знал, пока не случился потоп

Пенсионер из Москвы затопил соседей и случайно узнал, что его квартира больше ему не принадлежит. В хитрой афере, в которую втянули владельца, оказались задействованы нотариусы и покупатели, которых сам мужчина ни разу не встречал.

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