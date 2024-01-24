Иран намерен продолжать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Иран намерен и дальше сотрудничать с Россией по линии противодействия терроризму. С заявлением об этом выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Акбар Ахмадиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии