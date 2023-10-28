Какой сегодня праздник: 29 октября

Сегодня, 29 октября, отмечается День автомобилиста. День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста, отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.
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