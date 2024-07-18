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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Евро: «Кейн так и остался без трофея. Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше» 

Мостовой о Евро: «Кейн так и остался без трофея. Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше» 

На Евро-2024 форвард дошел со сборной Англии до финала, где британцы уступили Испании (1:2). «Кейн, шикарный игрок, боролся, пахал.

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