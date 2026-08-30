В Липецке 31 августа отключат электроэнергию на девятнадцати улицах

Отключение электроэнергии затронет более 30 адресов, включая улицы Асфальтная, Байкальская, Владивостокская, Краснодарская, Майская, Морская и другие.
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