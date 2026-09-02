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Песни Марка Бернеса прозвучат в Доме музыки к 115-летию артиста

Песни Марка Бернеса прозвучат в Доме музыки к 115-летию артиста

В зале имени Светланова Московского международного Дома музыки в понедельник, 14 сентября 2026 года, состоится премьера программы "Я люблю тебя, жизнь".

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