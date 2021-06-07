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На эти 11 снов стоит обратить внимание, даже если вы не верите в сновидения

На эти 11 снов стоит обратить внимание, даже если вы не верите в сновидения

Еще с древних времен люди старались разгадать значение сновидений. Вещим снам придавали большое значение.

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Леонид Руси
Нет никакого подсознания. Все сны мы видим находясь в мире духов. Мы тоже духи, но воплощённые... И каждую ночь вылетаем из тела в астрал на подзарядку. И сон... это они... Духи - бывшие и будущие люди. Они бывают добрые и злые. Сценарий сна построен на информации о нашем будущем. Они его знают

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