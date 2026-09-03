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Аргументы и Факты

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В ФРГ запустили серийное производство 5 тыс. дронов-камикадзе для Украины

В ФРГ запустили серийное производство 5 тыс. дронов-камикадзе для Украины

Германо-американский оборонный концерн Auterion совместно с украинским партнером по совместному предприятию Airlogix начал в окрестностях Мюнхена серийный выпуск свыше 5 тысяч боевых дронов дальнего радиуса действия, предназначенных для Украины.

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