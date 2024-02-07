Путин: Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке

Москва прилагает все усилия, чтобы помочь заложникам на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.
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