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Живая Кубань

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Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав дольщиков ЖК «Арбат» в Краснодаре

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав дольщиков ЖК «Арбат» в Краснодаре

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав дольщиков ЖК «Арбат» в КраснодареГлава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав дольщиков строительства жилого комплекса «Арбат» на улице Гаврилова в Краснодаре.

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