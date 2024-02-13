Ошейники, каблуки и девайсы: как разнообразить секс в паре

Кролики, эрекционные кольца и каблуки, — что может разнообразить секс в отношениях? В преддверии Дня всех влюбленных автор телеграм-канала «Слюна не смазка» Вероника Чайная рассказала RTVI о том, как подобрать секс-игрушку для себя или для партнера, какие девайсы подойдут для совместного использования и почему стоит задуматься о добавлении портупеи в свой гардероб.