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МОСИНФОРМ

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Город объявил торги на право КРТ в Басманном районе и Зябликове

Город объявил торги на право КРТ в Басманном районе и Зябликове

Столица объявила аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в Басманном районе и Зябликове общей площадью 15,33 гектара.

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