Газпромбанк изменил условия по вкладу «Копить»

Теперь процентная ставка по вкладу зависит от выбранного способа выплаты процентов.По вкладу с ежемесячной выплатой/капитализацией процентная ставка в зависимости от срока составит 6,83-13,56% годовых, а при выплате процентов в конце срока — 7,8-14,5% годовых.