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Основные ошибки при приготовлении блюд из фарша, способные все усилия свести на нет

Спорить не буду, хорошее мясо — это гарантия того, что блюда из фарша получатся вкусными. Однако, при использовании фарша, есть масса нюансов, которые запросто смогут испортить вкус готовых котлет, пирогов, начинок, голубцов и фаршированных перцев.

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