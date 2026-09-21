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В Доме Вологды на Невском проспекте откроется ресторан традиционной кухни

В Доме Вологды на Невском проспекте откроется ресторан традиционной кухни

Власти Вологодской области вместе с бизнесменами и рестораторами не просто собрали местные специалитеты, а разработали полноценный гастрономический код региона.

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