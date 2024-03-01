За удар ножом в живот родители 10-летнего мальчика из Бердска выплатят 700 тысяч рублей

Вред здоровью 12-летнего школьника нанес 10-летний ребенок. Как установил суд, в апреле 2023 года во время прогулки он бросился с ножом на 12-летнего подростка, который предупредил его, что бегать по крыше трансформаторной будки опасно.
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