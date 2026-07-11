Мэрия Москвы представила новый дизайн киосков у станций метро

Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил о разработке новых вентиляционных киосков на линиях метро. Инновационные объекты будут оборудованы зонами отдыха и кофейнями у станций "Звенигородская" и "Кленовый бульвар".
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