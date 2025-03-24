Прямая покупка Lada с завода — миф или реальность? Об этом рассказали на АвтоВАЗе

Когда спрос на автомобили в России превышал предложение, а дилеры активно предлагали машины Lada с дополнительным оборудованием и наценками, многие задавались вопросом: можно ли приобрести новый автомобиль прямо с завода.
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