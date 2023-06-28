Бедард – 1-й центр из Канады с 2015 года, ставший 1-м номером драфта НХЛ. В прошлый раз это был Макдэвид

«Чикаго» выбрал 17-летнего игрока под общим первым номером на церемонии драфта в Нэшвилле. Бедард – 1-й центрфорвард из Канады с 2015 года, выбранный под первым номером.
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