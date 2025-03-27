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Военное обозрение

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Тайваньский беспилотный катер Endeavor Manta

Тайваньский беспилотный катер Endeavor Manta

Тайвань занялся разработкой собственных безэкипажных катеров военного назначения. На днях представили новый образец этого класса, получивший название Endeavor Manta.

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