Харрис приняла номинацию на пост президента США от демократов

Камала Харрис официально согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии. В случае своей победы на выборах она пообещала стать главой государства для всех американцев, продолжить поддержку Украины, снабжать оружием Израиль и обеспечить Америке самую смертоносную армию в мире.
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