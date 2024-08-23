Харрис приняла номинацию на пост президента США от демократов

Камала Харрис официально согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии. В случае своей победы на выборах она пообещала стать главой государства для всех американцев, продолжить поддержку Украины, снабжать оружием Израиль и обеспечить Америке самую смертоносную армию в мире.