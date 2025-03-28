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Цены на консервы в России растут

Стоимость консервов в России продолжает расти. По данным ассоциации «Руспродсоюз», которая объединяет крупных поставщиков продуктов питания, за 2024 год мясные консервы подорожали на 6,55%, до 642,6 рублей за килограмм, рыбные — на 11,12%, до 609,6 рублей, рыбные в томатном соусе — на 11,24%, до 390,9 рублей, консервированные и маринованные овощи — на 8,36%, до 267 рублей, томатные — на 8,62%, до 394,6 рублей.

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