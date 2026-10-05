Семь историй о том, как известные актёры нашли своё счастье вдали от светской суеты

Когда смотришь на успешных артистов, которые годами удерживают внимание зрителей, невольно задумываешься: а что остаётся за кадром их публичной жизни? Ведь одно дело — сыграть идеальную любовь перед камерой, и совсем другое — выстроить настоящую семью, способную выдержать испытание славой, расстояниями и временем.