Жена Зеленского* поблагодарила мэра Парижа за недопущение россиян на Олимпиаду

Супруга Владимира Зеленского* Елена во время визита во Францию в пятницу, 7 июня, выразила благодарность мэру Парижа Анне Идальго за оказанные усилия по недопущению российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024, – сообщают украинские СМИ.