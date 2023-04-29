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Эрдоган впервые после недомогания появился лично на фестивале в Стамбуле

Эрдоган впервые после недомогания появился лично на фестивале в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после ситуации со своим недомоганием лично появился на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.

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