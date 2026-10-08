Новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ при поступлении в вузы предложило Минобрнауки

С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получать от 15 до 25 дополнительных баллов к конкурсной сумме за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, если эти результаты не используются при поступлении.
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