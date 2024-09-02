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Пожадничала на детей: Самойлова собрала дочерей в школу за мизерную сумму

Пожадничала на детей: Самойлова собрала дочерей в школу за мизерную сумму

Жена Джигана перестала следить за школьной жизнью дочерей. Оксана Самойлова с мужем Джиганом Социальные сетиВ прошлом году Оксана Самойлова потратила на детей во время подготовки к школе около полумиллиона рублей.

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