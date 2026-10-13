Жители аварийного дома в Самаре через суд добились нового жилья

Самарский областной суд подтвердил решение Куйбышевского районного суда, обязавшего департамент управления имуществом предоставить жильцам аварийного дома на улице Силаева новое благоустроенное жильё вне очереди.
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