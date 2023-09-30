Япония требует от России не прекращать закупки японской рыбы, иначе их фирмы получат убытки

Пострадают не только японские фирмы. Пострадают в первую очередь российские рыбаки. Как всегда, бей своих, что-бы чужие боялись.

F I

С прошлогот века не покупаю морские высушенные рыбьи вонючие мумии ,тем более сейчас по цене свежайшей говядины ))) Когда в общепите или соседи эту падаль готовят ,до рвоты вонище! А теперь еще и радиационная отрава япономатери )