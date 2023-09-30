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Япония требует от России не прекращать закупки японской рыбы, иначе их фирмы получат убытки

Япония требует от России не прекращать закупки японской рыбы, иначе их фирмы получат убытки

В рыбной отрасли России складывается странная ситуация, мы добываем огромное количество морепродуктов, а чужие страны поставляют нам рыбу и хорошо на этом зарабатывают.

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Комментарии
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Андрей Саввин
Пострадают не только японские фирмы. Пострадают в первую очередь российские рыбаки. Как всегда, бей своих, что-бы чужие боялись.
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1 час.
W
Walery
Тат они таки  &quot;Требуют&quot;?  Да-а, вежливости япошкам не занимать - просить не умеют...
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1 час.
F I
С прошлогот века не покупаю морские  высушенные рыбьи вонючие мумии ,тем более сейчас по цене свежайшей говядины  ))) Когда в общепите или соседи эту падаль готовят ,до рвоты вонище! А теперь еще и радиационная  отрава япономатери )
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33 мин.

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