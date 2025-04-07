Один выстрел - и всё: Женщина с ружьём отбила мужа у "людоловов" из ТЦК

Да, люди действуют так от отчаяния. Но до этого нужно было перейти важную грань: понять, что никто, кроме тебя, весь ужас происходящего на Украине не переломит, ведь киевский режим ставит цель уничтожить мужское население страны, потому что таков был заказ.
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