Один выстрел - и всё: Женщина с ружьём отбила мужа у "людоловов" из ТЦК

Да, люди действуют так от отчаяния. Но до этого нужно было перейти важную грань: понять, что никто, кроме тебя, весь ужас происходящего на Украине не переломит, ведь киевский режим ставит цель уничтожить мужское население страны, потому что таков был заказ.