Guardian: Скрипали не желают участвовать в расследовании отравления в Британии

Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Сергей и Юлия Скрипали якобы боятся за собственную безопасность и поэтому не желают принимать участие в расследовании отравления в британском Солсбери.
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