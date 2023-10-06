Сбер усовершенствовал сервис информирования о телефонных мошенниках

Сбер улучшил сервис «Сообщите о мошенничестве» на своём сайте. Теперь в нём можно оставить жалобу сразу на несколько номеров, с которых позвонили преступники, а также на звонки и сообщения из мессенджеров, адреса электронной почты, фишинговые сайты и мошеннические электронные кошельки.